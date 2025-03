Indirecte uitstoot Albert Heijn gedaald, doel nog ver uit zicht

ZAANDAM (ANP) - Leveranciers van Albert Heijn hebben vorig jaar minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2023, komt naar voren uit het duurzaamheidsverslag van de supermarktketen. Dat komt vooral doordat het bedrijf is gestopt met de verkoop van tabak. Desondanks was er nog altijd sprake van een toename vergeleken met 2018. Albert Heijn wil de uitstoot in vergelijking met dat jaar tegen 2030 juist flink hebben teruggedrongen.

De totale uitstoot door de inkoop van producten bedroeg vorig jaar 8889 kiloton. Dat was 2 procent minder dan een jaar eerder, maar 17,3 procent meer dan in 2018. Deze emissies vallen onder de zogeheten scope 3, de uitstoot binnen de gehele productie- en distributieketen van een product. Albert Heijn schrijft de stijging in vergelijking met 2018 toe aan de toename van het aantal verkochte producten.

Albert Heijn wil deze indirecte uitstoot van broeikasgassen, die 99,7 procent van de totale uitstoot van het bedrijf uitmaakt, tegen 2030 met 45 procent hebben teruggedrongen vergeleken met 2018. Tegen 2050 moet deze uitstoot netto nul zijn.