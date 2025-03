Meer geld is niet de oplossing voor de zorgcrisis: "Het kan veel efficiënter"

Personeelstekorten lopen op en er is niet genoeg zorg beschikbaar voor de golf van ouderen die eraan komt. Toch vertelt Erwin Hans, hoogleraar operationeel management in de zorg aan de Universiteit Twente, tegen Follow the Money dat de problemen niet per se met te weinig geld of personeel te maken hebben.

De wiskundige deed onderzoek in tientallen ziekenhuizen en concludeert dat de boel er niet erg efficiënt is geregeld. Dat geldt alleen al voor het plannen van operaties. "Als je de agenda’s van de verschillende afdelingen op elkaar afstemt, hou je capaciteit over en stijgt de productiviteit met tien tot dertig procent.”

Hans legt uit hoe je dat moet aanpakken. "Stap een is zoveel mogelijk onvoorspelbaarheid wegnemen. We zagen per week soms enorme variaties in het aantal patiënten dat via de poli‘s binnenkwam. Dat zorgde voor wachtrijen of juist stilte op de andere afdelingen, zoals bij radiologie. Terwijl je die geplande zorg constant wilt houden. Voor de ongeplande zorg kun je dan een flexibele schil inrichten."

Leiderschap

Je zou denken dat de bevindingen van Hans direct worden doorgevoerd, maar dat valt tegen. "Om daadwerkelijk iets te veranderen zijn ook andere dingen nodig, zoals leiderschap en praktische kennis van ict, wetgeving en financiering.”

De hoogleraar zegt dat iedere zorgorganisatie op zijn eigen eiland zit. "Daardoor zie je bijvoorbeeld vijf thuisorganisaties in dezelfde stad, die allemaal een team hebben voor nachtzorg. Terwijl je er maar een nodig hebt. Of dat er meer dan drieduizend verloskundepraktijken zijn, met allemaal een eigen spoeddienst. Dat maakt het stelsel waanzinnig inefficiënt.”

Hans besluit: "Er is zoveel mogelijk als je het systeem slimmer inricht en meer sturing geeft. Ik hoor politici te vaak roepen dat er meer geld en capaciteit nodig is in de zorg. Dan zien ze niet welk potentieel er nog is. Meer geld maakt de zorg alleen maar zieker.”

Bron: Follow the Money