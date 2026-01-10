Aantal wegen nog dicht om winterweer, verder weinig problemen

UTRECHT (ANP) - De N33 en N46 in Groningen zijn ook zaterdagochtend nog dicht als gevolg van het winterse weer. Rijkswaterstaat meldt dat nog onbekend is wanneer de provinciale wegen weer open kunnen. "Momenteel wordt er weer gereden met sneeuwschuivers. Pas na 09.00 uur gaat de wind liggen en zal het werk makkelijker worden", aldus de dienst.

Beide N-wegen zijn sinds vrijdagavond dicht. De provincie Groningen meldde toen dat zaterdag bij daglicht zou worden bekeken of de wegen weer open zouden kunnen. Door zogenoemde sneeuwjacht werd de gladheidsbestrijding vrijdagavond stilgelegd omdat de werkomstandigheden te moeilijk waren. Bij sneeuwjacht wordt sneeuw voortgestuwd door wind, wat voor het verkeer zeer hinderlijk kan zijn.

In het algemeen levert het winterse weer zaterdagochtend weinig problemen op, ziet Rijkswaterstaat. Alleen in het noorden zijn sommige wegdelen glad, laat de dienst weten. Op de N50 bij Ens en op de A7 bij Joure worden ijsplaten op de weg bestreden met een machine die luistert naar de naam Lavastorm.