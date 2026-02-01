ECONOMIE
Grensovergang Rafah deels heropend

Samenleving
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 9:45
anp010226041 1
GAZA-STAD (ANP/AFP/DPA) - Israël heeft een belangrijke grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte deels heropend. Dat melden de autoriteiten, maar er gelden nog wel beperkingen. Een veiligheidsbron zegt tegen de krant Haaretz dat er zondag nog "systeemchecks" plaatsvinden en er waarschijnlijk nog geen inwoners mogen oversteken.
De grensovergang geldt voor de Gazastrook als een belangrijke verbinding met de buitenwereld. Het kustgebied grenst op land voornamelijk aan Israël, maar deelt in het zuiden ook een grens met Egypte. Een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook zei volgens persbureau AFP dat ongeveer tweehonderd patiënten wachten op toestemming om het gebied te verlaten als de overgang is heropend.
De Israëlische overheidsdienst COGAT omschreef de opening op zondag als een "pilotfase". Meerdere bronnen zeggen dat maandag naar verwachting een grotere opening wordt verwacht, maar onduidelijk is nog hoeveel Palestijnen dan mogen komen of gaan.
