Indonesië wil greep op export palmolie en kolen verstevigen

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 14:55
JAKARTA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Indonesische regering heeft een verregaand plan gepresenteerd om de export van een aantal belangrijke grondstoffen onder haar controle te brengen. Daarbij wordt een door de regering aangewezen exportbedrijf verantwoordelijk voor de uitvoer van onder andere palmolie en steenkool, kondigde president Prabowo Subianto aan. De stap kan grote gevolgen hebben voor de internationale grondstoffenmarkten, want Indonesië is wereldwijd de grootste exporteur van palmolie en thermische kolen en nikkel.
De president vindt dat Indonesië te weinig profiteert van de opbrengsten van de export. Prabowo stelt dat het land de afgelopen decennia veel belastinginkomsten misloopt. Dat zou komen doordat exporteurs niet de volledige waarde van te exporteren grondstoffen opgeven, of palmolie bijvoorbeeld te goedkoop verkopen.
Het plan is om allereerst de export van kolen, palmolie en zogeheten ferro-legeringen (ijzermengels) onder controle van de overheid te brengen. De regering kan daar iedere drie maanden andere grondstoffen aan toevoegen.
