Israëlische minister deelt beelden geboeide flotilla-activisten

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 15:00
TEL AVIV (ANP) - De Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir heeft beelden gedeeld waarop te zien is dat opvarenden van een door Israël onderschepte activistenvloot ruw worden behandeld. Mensen zijn geboeid en zitten op hun knieën met hun hoofden naar de grond. "Zo verwelkomen we degenen die terreur steunen. Welkom in Israël", schrijft de rechtse hardliner.
Het gaat volgens de krant Haaretz om beelden van activisten die aan land worden gebracht in de haven van Ashdod. Ben-Gvir plaatste het filmpje van ruim een halve minuut op X. Te zien is onder meer hoe iemand "free, free Palestine" roept en vervolgens tegen de grond wordt gewerkt. Italië heeft al boos gereageerd op de behandeling van de activisten.
Israël heeft deze week schepen tegengehouden met activisten die probeerden om Gaza te bereiken om daar hulp te verlenen. Dat kon live worden gevolgd via internet, omdat opvarenden beelden uitzonden en hun posities bijhielden op een digitale kaart.
