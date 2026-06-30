Indonesische zakenman schuldig bevonden in corruptiezaak

JAKARTA (ANP/BLOOMBERG) - Een voormalige Indonesische minister en medeoprichter van taxidienst Gojek is in Indonesië schuldig bevonden aan corruptie. Nadiem Makarim kreeg tien jaar cel opgelegd vanwege de aankoop van Google-laptops voor scholen tijdens de coronapandemie. De zaak wordt gezien als test voor de rechtszekerheid in Indonesië.

Makarim werd aangeklaagd rond de aankoop van meer dan een miljoen Chromebooks voor scholen in de periode van 2020 tot 2022. Hij zou te veel hebben betaald voor de laptops en software en smeergeld hebben ontvangen. Als bewijs voor belangenverstrengeling werd gewezen op een investering van Google in zijn voormalige bedrijf.

Een serie corruptievonnissen in het land roept de vraag op of betwiste beleidskeuzes en zakelijke risico's achteraf als strafbare feiten kunnen worden aangemerkt. Naar verwachting versterkt de uitspraak van dinsdag de zorgen bij investeerders over hoe er onderscheid wordt gemaakt tussen corruptie en zakelijke beslissingen in het land.