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Schiphol kiest KLM, dnata en Viggo voor grondafhandeling

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 12:29
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SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft drie grondafhandelaren gekozen voor de komende zeven jaar. De luchthaven gaat daarmee van zes naar drie bedrijven die onder meer verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van bagage. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, dnata en Viggo.
De partijen scoorden het hoogst op de aanbesteding, oordeelt Schiphol. De aanbesteding volgde op een besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het aantal grondafhandelaren te halveren.
De luchthaven wil al langer het aantal afhandelbedrijven verkleinen. Met zes bedrijven die actief zijn op de luchthaven is er een sterke concurrentie, waardoor er minder aandacht is voor de werkdruk van het personeel en de luchthaven een beperkte grip op de kwaliteit heeft.
Aviapartner, Swissport en Menzies verliezen het werk. Hun werknemers moeten een aanbod krijgen van een winnende partij.
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