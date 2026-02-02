Industrie eurozone krimpt opnieuw in januari

LONDEN (ANP/RTR) - De activiteit in de industrie van de eurozone is in januari voor de derde maand op rij gekrompen, meldt marktonderzoeker S&P Global. Ook de nieuwe orders van de fabrieken daalden voor de derde achtereenvolgende maand, zij het minder sterk dan in december.

De index van S&P Global die de mate van bedrijvigheid in de industrie van het eurogebied meet, nam in de eerste maand van het jaar toe tot 49,5. Dat was iets hoger dan het eerder gemelde indexcijfer van 49,4. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In december stond de index met 48,8 nog op het laagste niveau in negen maanden.

Volgens Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij de Hamburgse Handelsbank, is er enige vooruitgang te zien in de maakindustrie, maar gaat het "tergend langzaam". Ook de banenreductie in de fabrieken zette zich voort in januari. Het tempo van de afname was wel het laagst sinds september.