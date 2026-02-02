In een nieuwe Channel 4-docuserie
duikt Michael Jackson
zelf weer op als getuige – niet in de rechtszaal, maar in tot nu toe ongehoorde audio-opnames. Daarin vertelt de overleden popster openhartig hoe kinderen
volgens hem “verliefd” werden op zijn persoonlijkheid en hem wilden “aanraken en knuffelen”, en voegt hij eraan toe dat dat hem “soms in de problemen” bracht.
In een trailer is Jacksons zachte, hoge spreekstem te horen: “Children wanna just touch me and hug me.”
De tapes zijn het fundament van The Trial,
een vierdelige documentaire van het Britse Wonderhood Studios over Jacksons 14 weken durende strafproces in 2005, dat eindigde in vrijspraak op alle aanklachten van kindermisbruik en het verstrekken van alcohol aan een minderjarige. De makers willen, zeggen ze, voorbij de mediacircus rond de zaak en stellen bredere vragen over roem, ras en de Amerikaanse rechtsstaat.
“verliefd raken” op zijn persoonlijkheid – en dat dat hem soms in moeilijkheden brengt. Volgens een citaat dat onder meer via de New York Post naar buiten kwam, gaat hij nog verder: “If you told me right now, ‘Michael, you could never see another child’, I would kill myself.” De documentaire presenteert die uitspraken niet als bewijs in een nieuwe zaak, maar als psychologisch materiaal dat het ongemak rond zijn omgang met minderjarigen opnieuw op scherp zet
De serie reconstrueert de context van het proces, dat voortkwam uit de Britse televisiedocumentaire Living with Michael Jackson
(2003), waarin de zanger te zien was met de toen 13‑jarige kankerpatient Gavin Arvizo op zijn Neverland-ranch. Justitie beschuldigde Jackson onder meer van misbruik, het dronken voeren van een minderjarige en het gevangenhouden van een jongen en diens familie op Neverland, maar een jury sprak hem op 13 juni 2005 in Santa Maria, Californië, volledig vrij.
Vier jaar later stierf Jackson op 50‑jarige leeftijd
aan een overdosis van het narcosemiddel propofol; zijn arts Conrad Murray werd veroordeeld voor dood door schuld. Sindsdien wordt zijn nalatenschap verscheurd tussen bewondering voor de muzikale vernieuwer en afkeer van de gedetailleerde misbruikbeschuldigingen die na zijn dood bleven opduiken.
The Trial verschijnt kort na de publicatie van duizenden pagina’s uit Amerikaanse overheidsdossiers over Jeffrey Epstein, waarin ook foto’s circuleren van Epstein met beroemdheden als Michael Jackson
. Er is geen aanwijzing dat Jackson betrokken was bij Epsteins misdrijven, maar de nieuwe tapes zorgen ervoor dat de discussie over de morele erfenis van de King of Pop opnieuw wordt geopend – dit keer met zijn eigen stem als ongemakkelijke soundtrack.