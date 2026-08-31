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Industriecoalitie roept Den Haag op tot uitvoeren rapport-Wennink

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 13:00
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ROTTERDAM (ANP) - Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport-Wennink snel uit te voeren. Volgens de ondernemersorganisaties, waaronder Deltalinqs, VNCI en FME, zijn onder meer lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringskansen in de industrie in Nederland. Ze doen de oproep in aanloop naar een debat in de Tweede Kamer, donderdag, over het rapport.
In zijn rapport van vorig jaar deed voormalig ASML-topman Peter Wennink aanbevelingen rondom de toekomstige welvaart van Nederland. Volgens Wennink zijn er forse investeringen nodig. Veel investeringsprojecten komen uit de haven- en industrieclusters, stellen de brancheclubs. "Die projecten versterken niet alleen ons verdienvermogen, maar ook de weerbaarheid én ze dragen bij aan de aanpak van het klimaatprobleem."
Daarom roepen zij de Tweede Kamer op om de randvoorwaarden op orde te krijgen voor deze projecten, zoals Wennink betoogt. Over de nettarieven voor elektriciteit stellen ze bijvoorbeeld: "Deze tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd en dit is als het zo doorgaat niet houdbaar". Daarnaast pleiten ze voor het voorkomen van zogenoemde nationale koppen bovenop Europese regels.
Ook vinden de ondernemersverenigingen dat Europa sneller moet kunnen optreden tegen dumping van strategische chemische producten uit China. "Nederland zou hierin als één van de belangrijkste chemielanden van Europa de lead moeten nemen, voor we nog meer investeringen zien stokken en bedrijven zien sluiten."
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