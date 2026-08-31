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Ongehoord Nederland haalt programma offline na Hitler-rel

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 13:26
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HILVERSUM (ANP) - Ongehoord Nederland (ON!) heeft het onlineprogramma Let's Twist Again van haar kanalen verwijderd, zo meldt de omroep. Afgelopen week ontstond veel ophef over een aflevering van het programma waarin Adolf Hitler werd aangehaald.
De gewraakte aflevering stond al enkele weken online, maar de commotie volgde pas later. "ON! heeft daarop de content, die reeds drie weken online stond, bewust niet direct die dag verwijderd. De hele inhoud en context deden ertoe: het zeer ongelukkig gekozen fragment, de reacties door de sprekers, maar ook het uitdrukkelijk afstand nemen", stelt ON!
"Nu er voldoende gelegenheid is geweest dit te beoordelen, haalt ON! de serie weg", vervolgt de omroep. "Het kwaliteitsniveau is niet wat verwacht mag worden en de serie is niet waar de omroep voor staat."
In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei. Het fragment leidde onder meer tot boze reacties van Kamerleden. Mediaminister Rianne Letschert zei vrijdag te zoeken naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij ON!
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