Industrieconcern Bosch schrapt 13.000 banen bij Duitse autotak

GERLINGEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Het Duitse industrieconcern Bosch gaat in Duitsland tot 2030 ongeveer 13.000 banen schrappen bij de tak voor auto-onderdelen. De Duitse auto-industrie kampt met stijgende concurrentie, vooral uit China, een zwakke vraag in Europa en Amerikaanse importheffingen.

De banen die verdwijnen vertegenwoordigen zo'n 10 procent van het personeel in Duitsland. Eind vorig jaar werkten wereldwijd 417.900 mensen bij Bosch. De maatregel zou daarmee ruim 3 procent van het personeelsbestand raken.

Bosch heeft de afgelopen jaren al duizenden banen geschrapt. Het concern zegt nu dat de extra reductie nodig is om jaarlijks 2,5 miljard euro te besparen bij de divisie voor auto-onderdelen. "De vraag naar onze producten verschuift aanzienlijk naar regio's buiten Europa. We moeten ons richten op waar onze markten en klanten zich bevinden", zegt Stefan Grosch, hoofd arbeidsverhoudingen bij Bosch.

Werkplekken

De meeste werkplekken vervallen in de regio Stuttgart in het zuidwesten van Duitsland. In de fabriek in Feuerbach, waar Bosch dieselcomponenten produceert en heeft geïnvesteerd in waterstoftechnologie, verdwijnen ongeveer 3500 banen. In de fabriek in Schwieberdingen worden zo'n 1750 arbeidsplaatsen geschrapt.

Daarnaast verdwijnen ongeveer 1550 banen in de fabriek in Bühl en in Homburg, waar veel onderdelen voor dieselvoertuigen worden gemaakt, ongeveer 1250. Bosch wil verder de locatie in Waiblingen tegen 2028 sluiten, na jaren van krimpende volumes. Daar werken 560 mensen en worden connectoren voor de auto-industrie geproduceerd.