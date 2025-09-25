Philips zakt op beurs na nieuws over Amerikaanse onderzoeken

AMSTERDAM (ANP) - Philips was donderdag een van de grotere verliezers op de beurs in Amsterdam. De Amerikaanse regering heeft onderzoeken geopend naar de gevolgen voor de nationale veiligheid van de import van robots, machines voor de industrie en medische hulpmiddelen. Dit geldt vaak als voorbode van nieuwe importheffingen onder president Donald Trump.

Het aandeel Philips zakte 3 procent. Het zorgtechnologieconcern liet schriftelijk weten geen financiële impact te verwachten van de studies. "Op dit moment zijn de details beperkt en worden verschillende mogelijke uitkomsten nog besproken", staat in de verklaring van Philips. "We zijn actief in gesprek met beleidsmakers in Washington."

De algehele stemming op het Damrak was terughoudend na de kleine verliesbeurt op Wall Street van woensdag. De AEX-index eindigde 0,1 procent lager op 934,36 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 887,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Andere grote verliezers bij de hoofdfondsen aan het Damrak waren gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich en chemicaliëndistributeur IMCD. Zij verloren elk meer dan 3 procent. Aanbieder van postkluisjes InPost ging daarnaast 4,5 procent onderuit.

In de MidKap, de lijst met middelgrote fondsen op Beursplein 5, sloot Air France-KLM 0,2 procent lager. KLM heeft een kort geding aangespannen tegen de vakbonden vanwege de staking van het grondpersoneel aanstaande woensdag op Schiphol. Volgens een woordvoerster van KLM wil de maatschappij de rechter vragen om de aangekondigde staking te verbieden. "We doen dit vanwege de ernstige gevolgen voor de veiligheid op Schiphol, onze operatie, passagiers en andere (partner) airlines", is alles wat ze donderdag over de zaak kwijt wilde.

In Frankfurt zakte Siemens Healthineers, een branchegenoot van Philips, ruim 3 procent. In Stockholm steeg Hennes & Mauritz (H&M) verder bijna 10 procent. De Zweedse kledingketen boekte afgelopen kwartaal flink meer winst dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen.

Beleggers verwerkten ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo kwam het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering uit op 14.000. Dat was veel minder dan voorzien. Ook werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal sterker is gegroeid dan eerder geraamd.