Industrieconcern Siemens ziet winst flink stijgen

MÜNCHEN (ANP) - Het grote Duitse industrieconcern Siemens heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere winst behaald. Het bedrijf wijst daarbij op de sterke groei van de elektrificatie en digitalisering van bedrijfsprocessen en de vraag naar zijn industriële software. Bij automatisering waren de marktomstandigheden uitdagend, aldus Siemens.

De nettowinst steeg met 48 procent tot 2,1 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij nam de omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 4 procent toe tot 18,9 miljard euro. Siemens zegt dat er onder meer een grote vraag was naar slimme infrastructuurnetwerken voor datacenters.

Het aantal nieuwe orders van het bedrijf uit München ging wel omlaag. Dat had vooral te maken met een lagere instroom van orders bij de mobiliteitstak die actief is met treinen en spoorsystemen. Daar had Siemens een jaar eerder nog grote bestellingen voor treinen en spoorwegsystemen uit Egypte en Duitsland. Zo bouwt Siemens de ICE-treinen.

Het totale orderboek blijft volgens Siemens op een hoog niveau met 113 miljard euro. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele boekjaar.