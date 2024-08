Minister: Duitsland alert op geweld na escalatie Midden-Oosten

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse veiligheidsdiensten zijn alert op extra dreiging door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zegt in de krant Rheinische Post dat de situatie in het Midden-Oosten "extreem gevaarlijk" is en kan overslaan.

"We houden nauwgezet in de gaten hoe verdere escalaties de veiligheidssituatie in Duitsland beïnvloeden", zegt Faeser tegen de krant. "Sinds de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende Gazaoorlog is het aantal antisemitische misdrijven drastisch toegenomen."

"Onze veiligheidsdiensten doen alles wat in hun macht ligt om de spiraal te doorbreken die van geweld in het Midden-Oosten leidt tot nog weerzinwekkender antisemitisme hier", aldus Faeser. De diensten richten zich verder op islamistische krachten in het land. Eerder werd onder meer Hamas verboden in Duitsland.