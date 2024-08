Aandacht voor cijfers SBM Offshore en Corbion op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van SBM Offshore en Corbion. Maritiem dienstverlener SBM Offshore zag de omzet en de winst in de eerste jaarhelft flink stijgen. Ook steeg het orderboek naar een recordniveau van 33,7 miljard dollar. SBM werd daarnaast positiever over het resultaat voor dit jaar en gaat voor nog eens 65 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Het bedrijf maakte tevens bekend een nieuwe opdracht te hebben gekregen van het Australische olie- en gasconcern Woodside.

Speciaalchemiebedrijf Corbion behaalde in de eerste zes maanden iets minder omzet, maar boekte wel meer winst. Topman Olivier Rigaud sprak van "een sterke prestatie" van het bedrijf. Ook wordt volgens hem goede voortgang geboekt met het reorganisatieprogramma, waardoor de marges stijgen. Het bedrijf handhaafde daarnaast de verwachtingen voor het hele jaar.

De AEX-index op het Damrak lijkt zo'n 1 procent lager te gaan openen. De hoofdindex liet woensdag nog een sterk koersherstel zien van ruim 2 procent, na de paniekverkopen aan het begin van de week. Wall Street zag woensdag echter de eerdere winsten verdampen en sloot in het rood.

Apneu

Ook op de Aziatische aandelenmarkten hapert het eerdere sterke herstel. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent in de min en de Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. Maandag gingen de beurzen wereldwijd nog hard onderuit door zorgen over een recessie in de Verenigde Staten.

Op het Damrak staat Philips in de belangstelling. Het zorgtechnologieconcern geeft een Amerikaans onderzoekslaboratorium de schuld van de omvang van de terugroepactie van apneu- en ademapparaten. Door verkeerde tests en analyses zou het potentiële gevaar voor patiënten zijn overschat. Het concern sleept het lab voor de rechter, meldt het Eindhovens Dagblad.

Huur

Veevoerbedrijf ForFarmers en logistiek vastgoedinvesteerder CTP openden ook de boeken. ForFarmers behaalde minder omzet in de eerste zes maanden van het jaar, maar wist wel meer winst te boeken. Volgens topman Pieter Wolleswinkel werden de positieve ontwikkelingen van het eerste kwartaal doorgezet in het tweede kwartaal. CTP zag de huurinkomsten in de eerste jaarhelft stijgen en boekte meer winst. Ook bevestigde het bedrijf de jaarverwachtingen.

De euro was 1,0937 dollar waard, tegen 1,0926 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 75,24 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 78,23 dollar per vat.