Industrieconcern Thyssenkrupp somberder over omzet

ESSEN (ANP) - Industrieconcern Thyssenkrupp is somberder geworden over de verkopen in het lopende boekjaar. De staaldivisie van het Duitse bedrijf boekte het afgelopen kwartaal minder omzet door lagere prijzen.

Thyssenkrupp, dat ook auto-onderdelen en technologie voor CO2-vermindering levert, verwacht dat de omzet in zijn gebroken boekjaar gelijkblijft of tot 3 procent lager uitvalt dan in het voorgaande boekjaar. Eerder hield het bedrijf nog rekening met 1 procent groei of een daling tot maximaal 2 procent. Aan de verwachtingen over de operationele winst en het nettoresultaat veranderde het concern niets.

Thyssenkrupp blijft last houden van een kwakkelende Europese auto-industrie. Het concern werd na de Russische inval in Oekraïne ook hard geraakt door hogere energiekosten. Ondanks de gestegen kosten voor olie en gas na het begin van de Iranoorlog, meldde Thyssenkrupp voor het afgelopen kwartaal juist lagere energie- en grondstofkosten.