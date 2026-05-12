BlackRock-topman positief over investeringskansen in Venezuela

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 8:12
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Topman Larry Fink van BlackRock is optimistisch over de investeringsmogelijkheden in Venezuela. Het olierijke Zuid-Amerikaanse land zou volgens de baas van de grootste vermogensbeheerder ter wereld "teruggebracht kunnen worden naar zijn oude glorie", na de hervormingen die zijn ingezet na de val van president Nicolás Maduro. Dat zei hij tijdens een paneldiscussie in New York.
Sinds de val van Maduro, die in januari door de regering van Donald Trump gevangen werd genomen, hebben investeerders massaal geïnvesteerd in het land. Ook gaf de Amerikaanse overheid Venezuela vorige week toestemming om adviseurs in te huren voor mogelijke schuldonderhandelingen, een belangrijke stap in het langverwachte proces om de schulden van het land te herstructureren.
Fink, die samen met andere Amerikaanse topbestuurders Trump zal begeleiden tijdens het staatsbezoek aan China op woensdag, zei ook dat Latijns-Amerika in grote lijnen herstelt van wat hij omschreef als een lange periode van "verloren tijd" door frequente politieke schommelingen.
