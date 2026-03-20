Industrieconcern VDL boekt meer winst op lagere omzet

EINDHOVEN (ANP) - Industrieconcern VDL Groep heeft afgelopen jaar een lagere omzet geboekt, onder meer door een afname van het aantal bestellingen uit de chipsector. De winst groeide wel dankzij kostenbesparingen, bijvoorbeeld op personeel. Voor dit jaar verwacht het Eindhovense bedrijf dat zowel de winst als de omzet groeit, al is dat onder meer nog afhankelijk van het verloop van de Iranoorlog.

In de chipsector, waar VDL onder meer een toeleverancier is van de nabijgelegen chipmachinefabrikant ASML, ontstonden vorig jaar vertragingen. Vanaf het najaar werd er wel weer meer besteld. Maar de totale orderportefeuille van VDL kromp in 2025 met 6 procent, al is dat in de eerste maanden van dit jaar alweer goedgemaakt met een groei van 12 procent. De orderportefeuille van het gehele bedrijf staat nu op een recordbedrag van ruim 2 miljard euro.

De omzet kwam vorig jaar 5 procent lager uit op zo'n 4 miljard euro. Daar bleef een winst van 121 miljoen euro van over, tegenover 66 miljoen euro een jaar eerder.