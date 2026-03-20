Gelderland werkt toe naar opening kleine kerncentrale rond 2035

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland wil rond 2035 een kleine, modulaire kernreactor openen. De provincie heeft eerder al laten uitzoeken wat de meest geschikte locaties in Gelderland zijn voor een zogeheten Small Modular Reactor (SMR). Na twee aanvullende onderzoeken dit voorjaar wil Gelderland eind dit jaar twee potentiële locaties aanwijzen.

"Als we af willen van fossiele brandstof en de afhankelijkheid van landen als Rusland, kunnen we niet om kernenergie heen", zegt BBB-gedeputeerde Ans Mol (energie en klimaat). "Daarom stimuleren we de komst van kleine reactoren in Gelderland. Dat doen we voortvarend en zorgvuldig. We willen rond 2035 een werkende SMR hebben staan. Dit is krap en een stevige ambitie, maar we zijn al goed op weg."

De provincie stelde in 2024 een actieplan op om de mogelijkheden voor zo'n kleine kerncentrale te verkennen. Het college sprak toen de ambitie uit om tussen 2035 en 2040 de eerste SMR in Gelderland te openen.

Onderzoek

Gelderland maakte begin vorig jaar al bekend hiervoor naar vier gebieden te kijken. Dat zijn de regio FruitDelta Rivierenland, de kop van de Veluwe, het gebied rond Arnhem en Nijmegen en een deel van de Achterhoek. De provincie laat nu in beeld brengen wat de technische mogelijkheden zijn, hoe een SMR past in het Gelderse energiesysteem en welke provinciale regels en taken kunnen helpen om zo'n kernreactor te krijgen. Ook loopt er een onderzoek naar de economische kansen.

Zo'n modulaire reactor is een stuk kleiner dan een traditionele kerncentrale, maar zou ook sneller en goedkoper te bouwen moeten zijn. China en Rusland hebben al een SMR, elders in de wereld zijn ze in ontwikkeling. De Nederlandse overheid ziet SMR's als mogelijke energiebron van de toekomst en trekt daarom miljoenen euro's uit voor onderzoek. Het eerste SMR-project in Nederland moet onder regie van het Rijk plaatsvinden.

Het huidige kabinet van D66, VVD en CDA wil het SMR-programma versnellen en toewerken naar de komst van minstens vier kerncentrales. Dat kunnen ook kleine reactoren zijn. De Noord-Hollandse gemeente Opmeer heeft al een mogelijke bouwer van zo'n reactor en een beoogde locatie gevonden. Opmeer wil graag de eerste SMR in Nederland huisvesten.