Industriële activiteit Transnistrië komt vrijwel tot stilstand

TIRASPOL (ANP/BLOOMBERG/AFP) - In de afgescheiden Moldavische regio Transnistrië is vrijwel alle industriële activiteit tot stilstand gekomen sinds het stoppen van de Russische gasleveringen via Oekraïne op nieuwjaarsdag. Alleen in de voedselproductie in het zelfverklaarde ministaatje wordt nog doorgewerkt.

De honderdduizenden inwoners van het gebied, dat zich begin jaren negentig afscheidde van Moldavië bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, hebben sinds woensdag geen warm water en reguliere verwarming meer. Vrijdag waarschuwden de lokale autoriteiten ook voor tijdelijke stroomuitval. Inwoners wordt inmiddels aangeraden om brandhout te verzamelen om warm te blijven.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de gastoevoer naar Moldavië afgesloten vanwege een financieel geschil met de Moldavische regering in Chisinau. Uit vrees voor gastekorten riep die overheid, die de onafhankelijkheid van Transnistrië niet erkent, vorige maand al de nationale noodtoestand uit. Toch is de situatie in de rest van Moldavië momenteel minder nijpend, aangezien het land nog energie kan importeren uit buurland Roemenië.

De Russische leveringen via Oekraïne zouden sowieso zijn stopgezet omdat met ingang van dit jaar tevens een overeenkomst is afgelopen die de doorvoer van gas door Oekraïne garandeerde. Volgens Moldavië zou Gazprom ook gas kunnen leveren via Turkije. Gazprom wil dat echter niet omdat Moldavië nog een openstaande schuld heeft aan het bedrijf.