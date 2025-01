Oud-president Desi Bouterse herdacht in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM (ANP) - Een deel van de Surinaamse gemeenschap in Nederland herdenkt vrijdagavond in Amsterdam-Zuidoost de overleden Desi Bouterse. Tientallen mensen zijn samengekomen tijdens een singineti om stil te staan bij het leven en werk van de Surinaamse oud-president. Een singineti wordt gehouden op de avond voor een begrafenis of crematie. Bouterse overleed begin vorige week op 79-jarige leeftijd, zaterdag is de crematie in Paramaribo.

Bouterse is oprichter van de Nationale Democratische Partij (NDP) en was sinds 1996 de voorzitter. In januari 2024 dook hij onder om te ontkomen aan een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Die kostten in 1982 het leven aan vijftien politieke tegenstanders. Vermoedelijk hield hij zich de afgelopen maanden schuil in de Surinaamse jungle.

De zaal zit vrijdagavond vol met mensen die samen hun verdriet willen delen, maar ook herinneringen willen ophalen aan het leven en de nalatenschap van de oud-president. Meerdere aanwezigen hebben zich gekleed in NDP-paarse kleding, of dragen een vlag van NDP om zich heen. Voor het tekenen van het condoleanceregister staat een rij.

De samenkomst wordt georganiseerd door de Vrienden van de NDP Nederland en diverse andere Surinaamse organisaties.