DEN HAAG (ANP) - Nederlandse industriebedrijven hebben in het derde kwartaal van 2026 weer meer omzet gedraaid dan in diezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 9,4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is het de grootste omzetstijging sinds het vierde kwartaal van 2022.

De totale omzet van de industrie bestaat uit binnenlandse en buitenlandse verkopen. In Nederland zelf noteerden industriebedrijven in juli, augustus en september een groei van ruim 10 procent. In het buitenland lag de omzet bijna 9 procent hoger. Volgens het CBS komt de stijging deels door de hogere afzetprijzen in de industrie, die gemiddeld 6,8 procent boven het niveau van een jaar eerder lagen.

Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar werd de sterkste groei geboekt door de raffinaderijen en de chemie-industrie. Bedrijven in deze sector verhoogden hun afzetprijzen met gemiddeld 24,2 procent, wat de belangrijkste oorzaak is voor hun omzetstijging van ruim 27 procent. Vooral in de aardolie-industrie ging er aanzienlijk meer geld om: zowel de omzet als de afzetprijzen stegen daar met bijna 60 procent. De voortdurende oorlog in het Midden-Oosten speelt een grote rol bij deze ontwikkeling.

Tekort arbeidskrachten

De voedings- en genotmiddelenindustrie was de enige branche waar de omzet daalde. Het ging om een afname van 6,3 procent, voornamelijk door de 4,7 procent lagere afzetprijzen.

Het statistiekbureau vroeg ondernemers binnen de industrie ook naar de belangrijkste belemmeringen voor hun bedrijfsvoering. Ruim 28 procent ziet het tekort aan arbeidskrachten als het grootste knelpunt, gevolgd door onvoldoende vraag naar hun producten. Ongeveer een derde van de ondernemers ervaart helemaal geen belemmeringen.