Wageningen University & Research is de enige Europese universiteit in de top 10 van de wereldranglijst voor interdisciplinaire wetenschap. Hierbij gaat het om onderzoek waarbij verschillende vakgebieden samenwerken om vraagstukken aan te pakken. De Nederlandse instelling staat net als vorig jaar op de negende plaats en scoort dit jaar het hoogst op onderzoeksresultaten, meldt de organisatie Times Higher Education (THE).

De ranglijst verscheen in 2024 voor het eerst. Het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) voert voor het derde jaar op rij de lijst aan. Zes van de tien hoogst genoteerde universiteiten komen uit de Verenigde Staten, één minder dan vorig jaar. Voor het eerst staan ook drie Aziatische universiteiten in de top 10.

Azië is het sterkst vertegenwoordigd op de volledige ranglijst, met 565 universiteiten. Europa volgt met 218 instellingen, gevolgd door Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Oceanië.

In totaal zijn dit jaar 1058 universiteiten uit 102 landen beoordeeld. Vorig jaar waren dat nog 911 instellingen uit 94 landen. India levert met 102 universiteiten de meeste deelnemers. Onder meer Albanië, Kroatië, Nepal en Qatar maken dit jaar hun debuut op de ranglijst.