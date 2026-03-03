Inflatie blijft onveranderd op 2,4 procent in februari

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in februari 2,4 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. Daarmee bleef de inflatie onveranderd ten opzichte van een maand eerder. In die maand nam de inflatie af tot 2,4 procent, van 2,8 procent in december.

In vergelijking met januari stegen de prijzen voor consumenten in februari met 1 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De tijdelijke seizoensinvloeden kunnen hier groot zijn, bijvoorbeeld bij kleding die in de uitverkoop wordt gedaan. Die afprijzingen zijn geen blijvende prijsdaling.

Het inflatiecijfer over februari is van voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict in het Midden-Oosten de inflatie zou kunnen oplopen door hogere olie- en gasprijzen.

Het CBS maakt de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van februari worden op 10 maart gepubliceerd.