VS: commandoposten van Revolutionaire Garde verwoest

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 6:52
anp030326044 1
TAMPA (ANP/AFP) - Het Amerikaanse leger heeft commandoposten van de Iraanse Revolutionaire Garde, Iraanse luchtverdedigings- en raketlanceerlocaties en militaire luchthavens verwoest tijdens de oorlog met Iran. Dat meldt het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) op X. CENTCOM is het Amerikaanse militaire commando dat verantwoordelijk is voor operaties in onder meer het Midden-Oosten.
In het bericht op X schrijft CENTCOM dat het doorgaat met het nemen van "beslissende acties" tegen dreigingen van het Iraanse regime.
