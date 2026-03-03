Wachtlijst Stedin voor aansluiting op vol stroomnet toegenomen

ROTTERDAM (ANP) - De wachtlijst bij Stedin voor bedrijven voor een nieuwe of zwaardere aansluiting is vorig jaar gegroeid. In 2025 nam de wachtlijst volgens het jaarverslag van de netbeheerder toe met bijna 800 aanvragen.

Volgens Stedin stonden in februari dit jaar in totaal ruim 2400 aanvragen in de wachtrij voor de afname van stroom. De netbeheerder heeft in 2025 het stroomnet uitgebreid, maar dat was niet genoeg om aan de stijgende vraag op het volle elektriciteitsnet te voldoen. Stedin is actief in de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Stedin verwacht dat ook meer consumenten te maken krijgen met de gevolgen van het volle stroomnet. Topvrouw Trudy Onland noemt het volle elektriciteitsnet "een maatschappelijk probleem" waar veel mensen en bedrijven last van hebben en wil dat consumenten en bedrijven tussen 16.00 uur en 21.00 uur minder stroom gebruiken. "Elke kilowatt die we uit de piek halen, creëert direct ruimte op het net en kan het verschil maken voor een extra aansluiting van een woning", stelt ze.

Nieuwe technieken

De netbeheerder maakte in 2025 fors meer ruimte vrij op het net. Dat leverde in totaal 279 megawatt aan ruimte op, vier keer zoveel als in het jaar ervoor.

Nieuwe technieken zoals slimme laadpalen voor elektrische auto's en aanstuurbare warmtepompen helpen hier volgens de topvrouw bij. Ook denken steeds meer bedrijven mee over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze minder elektriciteit verbruiken tijdens piekmomenten op het stroomnet. Door verschillende initiatieven kon Stedin in 2025 ruim 160 bedrijven van de wachtlijst halen.

Nijpende situatie

Maar de situatie wordt steeds nijpender, waarschuwt Onland. "De wachtlijst voor bedrijven blijft verder groeien. Volle stroomnetten dreigen op korte termijn steeds meer consumenten en ook de woningbouwopgave, zoals in Utrecht, te gaan raken. Dat is een harde realiteit waar we open over moeten zijn."

Vorig jaar legde Stedin 1203 kilometer aan nieuwe kabels aan. Ook plaatste de netbeheerder 503 nieuwe elektriciteitshuisjes, dat waren er 42 procent meer dan in 2024.