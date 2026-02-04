ECONOMIE
Inflatie daalt in januari naar 2,4 procent

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 6:43
DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in januari 2,4 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee viel de inflatie veel lager uit dan een maand eerder, toen de prijzen gemiddeld met 2,8 procent stegen.
Vooral de prijzen voor eten, drinken en tabak stegen minder hard. Tegelijkertijd stegen de energieprijzen, inclusief die voor benzine en diesel, weer lichtjes. In december gingen die nog omlaag.
In vergelijking met december daalden in januari de prijzen die consumenten betalen met 0,7 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De seizoensinvloeden kunnen hier groot zijn, bijvoorbeeld bij kleding die in de uitverkoop wordt gedaan.
