Weinig woningen gesplitst, ook al zijn gemeenten er positief over

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten zijn overwegend positief over het splitsen van woningen. Toch verlenen ze daar jaarlijks naar schatting hooguit enkele duizenden vergunningen voor. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van het ANP die bijna driehonderd gemeenten hebben gegeven.

Niet alle gemeenten konden specifieke aantallen noemen, en niet alle gemeenten tellen woningsplitsingen op dezelfde manier, maar uit hun reacties wordt wel duidelijk dat huizen niet massaal worden opgedeeld. In Amsterdam komt het jaarlijks honderden keren voor, in kleinere gemeenten gaat het vaak maar om enkele vergunningen per jaar.

De uiteenlopende eisen die gemeenten stellen voordat iemand meer huizen van één huis mag maken, spelen mee. In Zaanstad moeten gesplitste woningen bijvoorbeeld 100 meter van elkaar af liggen. In Groningen moet de oorspronkelijke woning minstens 140 vierkante meter groot zijn. En meerdere gemeenten willen dat er genoeg parkeerplekken op eigen terrein zijn.

Soepelere regels

Sommige gemeenten staan woningsplitsen helemaal niet toe. Dat geldt bijvoorbeeld voor Almelo en Raalte. Ook Lelystad verleent "in principe" geen vergunningen, terwijl Roosendaal, Zeist en Stein "terughoudend" zijn.

Wel werken veel gemeenten aan nieuw beleid om woningsplitsen vaker mogelijk te maken. Dat is het geval in onder meer Soest, Zaltbommel en Breda. Op andere plekken zijn zulke regels recent ingegaan. Over het algemeen is een trend naar soepelere regels te zien.

'Minimumomstandigheden'

Volgens onderzoek uit 2023 kan opsplitsen 80.000 tot 160.000 nieuwe woningen opleveren tot 2030. Demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) wil dat dan ook aanmoedigen door splitsen vergunningsvrij te maken, in elk geval als het gaat om aanpassingen van één naar twee woningen.

Geen goed idee, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. "Vergunningsvrij splitsen kan grote gevolgen hebben voor wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat", reageert een woordvoerder. De gemeenten willen zelf controle houden over welke woningen mogen worden opgedeeld.

De nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA wil dat optoppen en splitsen "waar mogelijk" zonder vergunning kan. De landelijke overheid moet met "minimumomstandigheden" komen waarbij splitsen altijd moet kunnen.