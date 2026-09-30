Inflatie Duitsland stijgt naar 3,3 procent door dure brandstof

WIESBADEN (ANP/DPA) - De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3 procent op jaarbasis, aangejaagd door de hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van voorlopige cijfers. In augustus lag de inflatie in de grootste economie van Europa nog op 2,9 procent.

Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3 procent uitkomt. Op maandbasis stegen de Duitse consumentenprijzen met 0,6 procent.

Net als in Nederland stegen de brandstofprijzen aan de Duitse pomp afgelopen tijd naar records. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Van begin mei tot eind juni was er al vergelijkbare tankkorting in Duitsland.