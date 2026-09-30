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Oud-voetbaldirecteur Nijland adviseur bij schaatsploeg Team X2O

Sport
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 14:35
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HEERENVEEN (ANP) - Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, gaat aan de slag in de schaatswereld. De 66-jarige voetbalbestuurder wordt commercieel adviseur bij Team X2O Badkamers, dat vorig seizoen nog Team IKO-X2O heette. Hij moet de ploeg onder meer gaan helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren.
Nijland was ruim twintig jaar actief bij de voetbalclub uit Groningen, waar hij in 1996 begon als commercieel manager en in 2019 stopte als directeur. "Wat mij enorm aanspreekt bij Team X2O Badkamers is de persoonlijke aanpak: dicht bij de mensen, oprecht geïnteresseerd en altijd gericht op de relatie. Daarnaast heb ik door mijn jarenlange samenwerking met Marianne Timmer een mooie affiniteit met de schaatswereld opgebouwd", zegt Nijland via de schaatsploeg van onder meer Joy Beune en Stijn van de Bunt.
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