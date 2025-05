Parlement Oekraïne stemt volgende week over mineralendeal

KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense parlement stemt donderdag over de mineralendeal met de Verenigde Staten, meldt een parlementslid op Telegram. Het akkoord werd deze week ondertekend, maar moet nog worden bekrachtigd door de volksvertegenwoordiging in Kyiv.

Minister van Economie Joelia Svyrydenko reisde naar Washington namens Oekraïne te ondertekenen. Zij streeft ernaar de overeenkomst zo snel mogelijk te laten bekrachtigen door het parlement.

De overeenkomst geeft de VS voorrang bij nieuwe deals over het winnen van Oekraïense grondstoffen en gaat over de financiering van investeringen voor de wederopbouw van Oekraïne. De VS menen dat hun aanwezigheid in Oekraïne Rusland tot terughoudendheid dwingt.