Inflatie eurozone licht gedaald naar 2,2 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in maart gedaald naar 2,2 procent op jaarbasis, van 2,3 procent in februari. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een snelle raming. Daarmee komt de inflatie steeds dichter in de buurt van de doelstelling van 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft.

Het cijfer komt overeen met de verwachtingen van economen. De kerninflatie in het eurogebied, waarin de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, daalde naar 2,4 procent, van 2,6 procent in februari.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag al bekend dat de inflatie in Nederland op basis van de Europese rekenmethode volgens een voorlopige schatting is uitgekomen op 3,4 procent, tegen 3,5 procent een maand eerder.