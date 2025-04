Vaker en langer file op Nederlandse snelwegen dan jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - In 2024 stond er vaker en langer file op de Nederlandse snelwegen dan in 2023, blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. De filezwaarte, de lengte van de file maal de duur, nam met 11,7 procent toe tot 21,8 miljoen kilometerminuten.

De meeste files stonden, net als vorig jaar, op de A16 van Breda naar Rotterdam. Nieuw in de top 10 zijn de A59 tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel, de A15 van Sliedrecht-West naar Sliedrecht-Oost en de A1 tussen de knooppunten Hoevelaken en Barneveld.

De toename van de filedruk komt volgens RWS voornamelijk door drukte in de spits, maar ook het aantal files door werkzaamheden aan en langs de weg is licht gestegen. In totaal legden alle weggebruikers vorig jaar 71,3 miljard kilometers af, een toename van 2,7 procent ten opzichte van 2023.