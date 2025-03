Inflatie eurozone licht neerwaarts bijgesteld

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in februari iets lager uitgevallen dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat gaat het nu om een inflatie van 2,3 procent op jaarbasis. Eerder werd nog 2,4 procent gemeld. In januari kwam de inflatie uit op 2,5 procent.

De kleine neerwaartse bijstelling komt door een iets lagere inflatie in Duitsland dan eerder gedacht. Daar komt de inflatie volgens Eurostat nu voor februari uit op 2,6 procent. Dat was bij een voorlopige raming nog 2,8 procent. De Nederlandse inflatie op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode blijft wel onveranderd op 3,5 procent.

Voor de gehele Europese Unie werd voor februari een inflatie gemeten van 2,7 procent, tegen 2,8 procent een maand eerder. Binnen de EU werd de hoogste inflatie opgetekend in Hongarije (5,7 procent) en de laagste in Frankrijk (0,9 procent).