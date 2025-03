Volkswagen haalt 360 miljoen op met aandelenverkoop truckdochter

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen heeft ongeveer 360 miljoen euro opgehaald met de verkoop van aandelen van zijn dochterbedrijf Traton. De Duitse autofabrikant bood ongeveer 11 miljoen aandelen in de vrachtwagenbouwer aan. Daarmee wil de autofabrikant, die kampt met hogere kosten en tegenvallende verkopen, de liquiditeit van het aandeel Traton verbeteren.

Volgens persbureau Bloomberg haalde Volkswagen 32,75 euro per aandeel op. Dat is 8 procent minder dan de slotkoers van Traton dinsdag op de aandelenbeurs in Frankfurt.

Volkswagen heeft een belang van 2,2 procent in Traton verkocht. De autofabrikant wil al langer zijn belang van 90 procent in de vrachtwagenbouwer verkleinen. Topman Oliver Blume zei vorig jaar dat Volkswagen een belang van 75 procent plus een aandeel in het bedrijf wil houden. Traton bestaat onder meer uit de merken Scania, MAN en Volkswagen Truck & Bus.