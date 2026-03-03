Inflatie eurozone stijgt tot 1,9 procent in februari

LUXEMBURG (ANP) - De prijzen in de eurozone zijn in februari gemiddeld 1,9 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. De inflatie viel daarmee hoger uit dan in januari. In de eerste maand van het jaar viel de inflatie nog terug tot 1,7 procent, van 2 procent in december.

De inflatie bleef daarmee wel onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen. De stijging van de inflatie in februari was het gevolg van hogere prijzen van diensten. Die stegen met 3,4 procent, na een stijging van 3,2 procent in januari. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen in februari met 2,6 procent, even hard als in januari. Energie werd 3,2 procent goedkoper, na een prijsdaling van 4 procent in januari.

Het inflatiecijfer over februari is van voor de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict de inflatie fors kan oplopen door de sterke stijging van de olie- en gasprijzen.

Hoogste inflatie

De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, kwam uit op 2,4 procent. Dat was in januari 2,2 procent.

De hoogste inflatie in het eurogebied werd gemeten in Slowakije (4 procent) en Kroatië (3,9 procent). In Cyprus was die opnieuw het laagst met 0,9 procent. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, bedroeg de inflatie respectievelijk 2 en 1,1 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op de dag al dat de Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode in februari iets is opgelopen tot 2,3 procent, van 2,2 procent in januari.