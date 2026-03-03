Kremlin verwacht door Iran-oorlog geen gesprekken in Abu Dhabi

MOSKOU (ANP/AFP) - Het Kremlin verwacht niet dat er op korte termijn nieuwe onderhandelingen met Oekraïne zullen plaatsvinden in Abu Dhabi, zoals vorige week werd aangekondigd. Door de oorlog in Iran en vergeldingsaanvallen op landen in de regio is volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov een nieuw overleg momenteel moeilijk te plannen.

Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, is de afgelopen dagen ook meerdere keren aangevallen door Iran. Daar in de buurt ligt een Amerikaanse luchtmachtbasis.

Volgens Peskov valt nog niet te voorspellen hoe de oorlog in het Midden-Oosten van invloed zal zijn op de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Hij zei dat het in elk geval duidelijk is dat de Amerikanen, die bemiddelen bij die gesprekken, het voorlopig druk hebben.

Eerdere onderhandelingen vonden plaats in Abu Dhabi, maar ook in Miami en Genève.