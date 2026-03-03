Politie corrigeert: toch geen wachtwoorden gelekt na hack Odido

DEN HAAG (ANP) - Bij de hack van Odido zijn toch geen inloggegevens en wachtwoorden gestolen. Maandag kwam de politie met een webpagina waarop Odido-klanten kunnen controleren of hun gegevens in handen van criminelen zijn gevallen. Op die pagina stond dat het mogelijk ook om wachtwoorden ging. Die informatie heeft de politie nu van de pagina verwijderd.

Na de hack meldde Odido dat persoonsgegevens zoals naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummers en bankrekeningnummers bij de hack waren gestolen. Het bedrijf meldde expliciet dat inloggegevens wel veilig zijn. Een woordvoerder van Odido zegt dat de telecomprovider met de politie heeft gesproken waarna de informatie op de website is aangepast.

De politie heeft nog niet gereageerd.