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Inflatie eurozone stijgt tot 4 procent door hogere energieprijs

Economie
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in oktober verder gestegen naar 4 procent door de hogere brandstofprijzen, het hoogste niveau sinds september 2023. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Economen hadden ook gerekend op een inflatie van 4 procent.
In september stegen de consumentenprijzen in het eurogebied nog met 3,8 procent, na een stijging van 3,2 procent in augustus. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie slechts 1,9 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen hard gestegen en die hogere energieprijzen stuwen de inflatie.
Energie werd in oktober bijna 21 procent duurder, na een prijsstijging van bijna 19 procent in september. Diensten werden 3,3 procent duurder, na een prijsstijging van 3,2 procent een maand eerder. De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak bedroeg 1,6 procent, na een toename van 1,3 procent in september.
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