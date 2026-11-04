Twee toespraken van de top van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn volgens een AI -detector volledig door een chatbot geschreven. Dat ontdekte universiteitsblad Erasmus Magazine . Een pijnlijk verhaal voor deze roemruchte kennisinstituten, die er een dagtaak aan hebben om studenten op AI-fraude te controleren.

Het blad haalde vijf speeches en 87 LinkedIn-berichten van het college van bestuur door Pangram, een programma dat AI-tekst herkent. Ook de Universiteit Utrecht laat bestuurders met AI schrijven, bevestigt een woordvoerder aan universiteitsblad DUB

Drie van de vijf speeches zijn vooral AI

Bij drie speeches kwam meer dan de helft uit een chatbot, volgens Pangram:

Opening van het academisch jaar , door collegevoorzitter Annelien Bredenoord: 60 procent AI.

, door collegevoorzitter Annelien Bredenoord: 60 procent AI. Werkbezoek van de Estse president , ook door Bredenoord: volledig AI.

, ook door Bredenoord: volledig AI. Start van de dialogen over academische vrijheid, begin dit jaar, door rector magnificus Jantine Schuit: volledig AI.

Op LinkedIn zag de detector bij Bredenoord en Schuit AI in ongeveer de helft van de berichten. Vooral in de recentste posts riepen ze vaak de hulp van een chatbot in. Over het derde collegelid meldt het blad niets opvallends.

De universiteit noemt het een hulpmiddel

Woordvoerder Annika Heerekop bevestigt het gebruik tegenover Erasmus Magazine. De afdeling marketing en communicatie zet AI regelmatig in bij speeches en socialemediaberichten, zegt ze, maar alleen als hulpmiddel en niet om complete teksten te maken.

Schuit heeft er geen moeite mee. “Dat het team AI inzet als hulpmiddel voor dit soort teksten werkt goed, want het bespaart veel tijd”, zegt ze tegen het blad. Ze leest de teksten naar eigen zeggen altijd eerst zelf en past ze soms aan.

Utrecht doet het ook, met eigen inbreng

In Utrecht schrijven bestuurders soms zelf een tekst waar woordvoerders feedback op geven en soms gaat het andersom. AI helpt daarbij met ideeën, of met aanscherpen, inkorten en vertalen. Dat past volgens de woordvoerder bij het beleid, met trainingen, een eigen UU AI-Chat en een ethische gedragscode voor AI

Maar daarnaast er is altijd sprake van eigen inbreng en van uitwisseling met en feedback op elkaars teksten en ideeën. - Woordvoerder Universiteit Utrecht

Van Kamerlid tot scriptiestudent

De universiteiten staan niet alleen. De Groene Amsterdammer ontdekte dat 68 Tweede Kamerleden AI-teksten uitspreken in debatten . Nieuwsuur vond in september vijf ministeriële speeches die bijna volledig met AI waren geschreven, vooral van Defensie, dat dat betwist. Premier Jetten gebruikt het volgens de Volkskrant op sociale media.

Ook studenten doen het: volgens RTL Nieuws is meer dan de helft van de masterscripties van het afgelopen jaar met AI geschreven. Tegelijk wil de Kamer ChatGPT verbieden voor basisschoolleerlingen

Dat het mis kan gaan, bleek in België. De rector van de Universiteit Gent, Petra De Sutter, haalde in haar openingsspeech van 2025 drie verzonnen citaten aan, waaronder een van Einstein. De chatbot had ze bedacht. Ze zag in januari af van een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Dat het team AI inzet als hulpmiddel voor dit soort teksten werkt goed, want het bespaart veel tijd. - Jantine Schuit, rector magnificus Erasmus Universiteit

Verboden is het niet. Wel gaan teksten op elkaar lijken en bevatten ze steeds minder inhoud. Hoogleraar natural language processing Suzan Verberne, die onderzoekt hoe computers taal verwerken, noemt het resultaat in Erasmus Magazine “gepolijste gebakken lucht”.

Meer weten?