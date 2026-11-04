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Nederland draagt Klaas Knot voor als kandidaat-president ECB

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Nederland draagt Klaas Knot voor als kandidaat voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat meldt minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) aan de Tweede Kamer. Eurolanden hebben tot komende vrijdag de tijd om mogelijke opvolgers aan te dragen voor Christine Lagarde, die in februari vervroegd terugtreedt.
Knot (59) trad medio vorig jaar terug als president van De Nederlandsche Bank (DNB), een functie die hij veertien jaar bekleedde. Hij wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. Zijn voornaamste concurrent lijkt de Spanjaard Pablo Hernández de Cos te zijn.
De ministers van Financiën van de eurolanden bespreken de voorgedragen kandidaten volgende week, maar maken dan nog geen keuze. Ook de regeringsleiders buigen zich nog over de invulling van deze vacature.
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