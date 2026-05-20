Inflatie loopt verder op tot 2,8 procent

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 7:11
DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in april 2,8 procent duurder geworden dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het inflatiecijfer is hetzelfde als bij een eerdere snelle raming.
De inflatie is daarmee verder gestegen ten opzichte van de 2,7 procent in maart. De laatste keer dat het inflatiecijfer minstens zo hoog was, was in december, toen producten ook 2,8 procent duurder werden.
Door de oorlog in het Midden-Oosten, die in februari begon, zijn de olie- en gasprijzen in april en maart hard gestegen. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict in het Midden-Oosten de inflatie verder kan oplopen door hogere energieprijzen. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.
