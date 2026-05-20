FT: EU overweegt Draghi of Merkel voor gesprekken met Poetin

Regeringen van EU-landen bespreken of voormalig president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of voormalig bondskanselier Angela Merkel de EU zou kunnen vertegenwoordigen in mogelijke onderhandelingen met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

De ministers van Buitenlandse Zaken bespreken volgende week de kwaliteiten van de mogelijke kandidaten tijdens een EU-bijeenkomst op Cyprus, aldus het bericht, dat zich baseert op anonieme bronnen.