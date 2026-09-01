Inflatie loopt verder op tot 3,3 procent in augustus

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2 procent in juli.

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen dit jaar flink gestegen. De inflatie kwam daardoor in mei uit op 3,5 procent. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie 2,4 procent. In juni daalde de inflatie nog tot 2,9 procent door een minder sterke prijsstijging van energie en motorbrandstoffen.

In augustus stegen de prijzen van energie en motorbrandstoffen met 11,7 procent, na een stijging van 9,7 procent in juli. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak daalden met 0,5 procent. In juli bleven die onveranderd. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7 procent, na een toename van 4 procent een maand eerder. Industriële goederen werden 1,4 procent duurder, na een stijging van 1,2 procent in juli.

In vergelijking met juli stegen de prijzen voor consumenten in augustus met 0,3 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De tijdelijke seizoensinvloeden kunnen hier groot zijn, bijvoorbeeld bij kleding die in de uitverkoop wordt gedaan. Die afprijzingen zijn geen blijvende prijsdaling.

Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8 procent, tegen 3 procent in juli. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in de eigen woning. Bij de Nederlandse methode tellen die wel mee.