Overal in het Midden-Oosten vielen vannacht bommen

In verschillende landen in het Midden-Oosten worden in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen gemeld. Zo zijn er in delen van de Iraanse hoofdstad Teheran stroomstoringen na een reeks explosies, meldt het Iraanse persagentschap Fars.

Israël meldde dinsdagochtend vroeg dat er in het zuiden van Libanon vier Israëlische soldaten zijn omgekomen in de strijd tegen Hezbollah. Zeker twee anderen raakten gewond. Details ontbreken.

Israël meldde dinsdagochtend eveneens dat er vanuit Iran meerdere raketten waren afgevuurd op doelen in het midden van het land. In onder meer Jeruzalem klonk het luchtalarm.

Brokstukken

Eerder in de nacht lieten de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten weten dat er in Dubai vier mensen gewond raakten. Dat gebeurde nadat het luchtafweergeschut was ingeschakeld en brokstukken neerstortten op een huis in de wijk Al Badaa.

Saudi-Arabië meldde dat de luchtverdediging reageerde op inkomende ballistische raketten. Voor zover bekend vielen er geen gewonden en was er geen schade.