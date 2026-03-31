Overal in het Midden-Oosten vielen vannacht bommen

door Pieter Immerzeel
dinsdag, 31 maart 2026 om 6:17
bijgewerkt om dinsdag, 31 maart 2026 om 6:39
In verschillende landen in het Midden-Oosten worden in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen gemeld. Zo zijn er in delen van de Iraanse hoofdstad Teheran stroomstoringen na een reeks explosies, meldt het Iraanse persagentschap Fars.
Israël meldde dinsdagochtend vroeg dat er in het zuiden van Libanon vier Israëlische soldaten zijn omgekomen in de strijd tegen Hezbollah. Zeker twee anderen raakten gewond. Details ontbreken.
Israël meldde dinsdagochtend eveneens dat er vanuit Iran meerdere raketten waren afgevuurd op doelen in het midden van het land. In onder meer Jeruzalem klonk het luchtalarm.
Brokstukken
Eerder in de nacht lieten de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten weten dat er in Dubai vier mensen gewond raakten. Dat gebeurde nadat het luchtafweergeschut was ingeschakeld en brokstukken neerstortten op een huis in de wijk Al Badaa.
Saudi-Arabië meldde dat de luchtverdediging reageerde op inkomende ballistische raketten. Voor zover bekend vielen er geen gewonden en was er geen schade.
POPULAIR NIEUWS

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

Wijkraadslid Leefbaar Rotterdam voerde campagne met AI-foto waarop ze een schoonheid lijkt. Leefbaar boos

'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

