Inflatie VS koelt af, renteverlaging Fed verder in zicht

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in de Verenigde Staten is in juni afgekoeld, waarmee de deur voor een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank verder wordt opengezet. Volgens de overheid kwam de inflatie op jaarbasis uit op 3 procent. Dat was 3,3 procent in mei.

Daarmee viel de inflatie in 's werelds grootste economie lager uit dan door economen was verwacht. Ook de kerninflatie, dus exclusief de schommelende prijzen voor energie en voedsel, was lager dan gedacht.

Op maandbasis daalden de consumentenprijzen in de VS zelfs met 0,1 procent. Dat is de eerste daling sinds het begin van de coronapandemie.

De financiële markten hopen dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve in september met een eerste renteverlaging komt.