Wereldkampioene Kopecky pakt ritzege in Giro d'Italia

FOLIGNO (ANP) - De Belgische Lotte Kopecky heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen gewonnen. Het was een rit over 108 kilometer van Frontone naar Foligno waarbij het naar het einde toe licht bergaf ging. De wereldkampioene van SD Worx-Protime was deze Giro al twee keer als tweede geëindigd, maar was in Foligno iedereen duidelijk de baas.

De Italiaanse Chiara Consonni werd tweede, de Cubaanse Arlenis Sierra derde.

De roze leiderstrui blijft om de schouders van de Italiaanse Elisa Longo Borghini van de ploeg Lidl-Trek. Vrijdag volgt een rit van San Benedetto del Tronto naar Chieti, waar de aankomst ligt na een klim van 6 kilometer.