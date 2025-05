Inflatie VS lager dan verwacht, ondanks importheffingen van Trump

WASHINGTON (ANP) - Hoewel veel economen in de afgelopen maanden waarschuwden dat de importheffingen van president Donald Trump de inflatie in de Verenigde Staten zouden opjagen, blijkt dit niet uit de nieuwste cijfers van het Amerikaanse statistiekbureau. De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld zijn in april met 2,3 procent gestegen. Dat was minder dan marktkenners hadden verwacht en wijst op beperkte inflatiedruk.

Zonder de sterk schommelende prijzen van voeding en energie bedroeg de inflatie 2,8 procent, onveranderd ten opzichte van de voorgaande maand. Economen verwachtten eerder dat veel producten voor Amerikanen fors duurder zouden worden, doordat bedrijven de hogere invoerheffingen zouden doorberekenen aan de consument.